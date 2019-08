Consigliera regionale M5s: “Conte miglior premier dopo Pertini”

Parliamo di Sara Marcozzi, consigliera regionale in Abruzzo ed ex candidata alla presidenza della Regione per i 5 Stelle. Marcozzi ha pubblicato su Facebook un post per ringraziare Conte del suo intervento in Aula, definendolo “uno dei momenti più alti della nostra Repubblica”. Opinione discutibile, ma legittima.

Poi però, nella frase successiva, ha dato sfoggio – ricorrendo alla stessa espressione utilizzata dall’ormai ex premier al Senato per attaccare Matteo Salvini – di scarsa “cultura istituzionale”.