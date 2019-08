Vogliono rifilarci il governo degli sconfitti. Con la benedizione di Mattarella

Mattarella e l’agonia. Le urne fanno paura. Non si vogliono arrendere e al popolo italiano vorrebbero rifilare, tramite il Presidente, il governo degli sconfitti. Non si vuole andare a votare come aveva esplicitamente chiesto durante le consultazioni Giorgia Meloni e un po’ meno Matteo Salvini. Lo stesso Berlusconi aveva messo il voto come seconda scelta rispetto ad un governo di centrodestra in linea col voto del marzo 2018.

Pd e Cinquestelle – tra mille ambiguità soprattutto di Di Maio – hanno ricevuto da Mattarella, con la scusa del taglio dei parlamentari, altri giorni per il via libera al colpaccio che pregustano da tempo per evitare le elezioni. Nel Pd più Renzi che Zingaretti, per la verità. A quest’ultimo va dato atto di aver voluto verificare seriamente l’ipotesi di governo ma senza salti nel buio.