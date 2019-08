Bagnai: le oscurità di Conte e le vere cause della crisi di governo

Magistrale intervento del Senatore Alberto Bagnai in occasione della discussione sulle dichiarazioni del Presidente del Consiglio Conte. Di fronte alle accuse di slealtà del capo del governo Bagnai fa presente quanto il suo operato e quello dei membri tecnici del governo sia stato estremamente opaco su temi di essenziale importanza, quali il MES, già costato 50 miliardi all’Italia, oppure come la volontà di imporre una finanziaria con un piccolo deficit, cioè esattamente quello di cui l’Italia non ha bisogno, senza rilevanti tagli fiscali.

Un ottimo intervento che vi invitiamo ad ascoltare e per il quale ringraziamo il supporto tecnico de l’Inriverente. (scenarieconomici.it)