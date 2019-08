Tenta di vendere droga ai Cc, arrestato tunisino

Pusher arrestato a Venezia, aveva cercato di vendere ai carabinieri. Uno spacciatore di 29 anni è stato arrestato a Venezia dopo aver cercato di vendere droga a dei carabinieri in borghese. Gli si è avvicinato senza sospettare nulla, dato che a prima vista sembravano dei ragazzi intenti a trascorrere una serata tra i locali di campo Santa Margherita. In realtà erano tre militari in abiti civili che pattugliavano la zona con il supporto a distanza dei colleghi in uniforme.

Dopo essersi qualificati, i militari hanno fermato il giovane, il quale tra l’altro ha tentato invano di scappare. Il tutto è avvenuto ieri sera nel corso di pattugliamenti operati dalla compagnia carabinieri di Venezia nelle zone di campo Santa Margherita e campo San Pantalon, uno dei centri della movida. L’arrestato è un tunisino ventinovenne con precedenti penali e senza fissa dimora.

