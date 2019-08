Crisi di governo: Democrazia sospesa, ce lo chiede l’Europa!

Di Giuseppe Fontana (www.stanza101.org) – Secondo Lenin, la volontà popolare è da considerarsi sempre miope o sbagliata, pertanto le aspirazioni di un popolo, o di una comunità, sono da ritenersi importanti solo in rapporto agli effetti di dove esse possano indurre quest’ultimo ad andare. Di conseguenza, un Leader non ha nulla da imparare, in relazione ai fini, dal popolo che guida. Trascorsi quasi cento anni dalla dipartita del fondatore della via russa al marxismo, a ben guardare le paure democratiche- e più specificatamente quelle elettorali- scaturite dall’attuale crisi ferragostana, ciò che risulterebbe evidente, e allo stesso modo decisamente preoccupante, è l’attualità del pensiero leninista in seno al concetto, che determinate forze politiche progressiste, esprimono in relazione all’applicazione reale degli ideali “democratici” e, ancor più nel particolare, per coloro che ne esaltano addirittura la forma “diretta”.

Tralasciando i dettami costituzionali, e ciò che essi attribuiscono al Parlamento in termini di cura degli affari pubblici, in un ordinamento di ispirazione democratico, il fulcro di ogni agire partitico dovrebbe, sempre e comunque, tenere fortemente in considerazione il concetto di volontà del corpo elettorale, indipendentemente se essa risulti gradita o meno. Ciò a cui invece oggi stiamo assistendo, con il delinearsi di un accordo governativo tra PD-M5S-LeU, rappresenta un palese atto di sopraffazione, superbia e saccenteria che umilia le reali istanze popolari, già peraltro chiaramente espresse in occasione delle elezioni europee del 26 Maggio. Tale responso, anche se ufficialmente non vincolante in un’ottica parlamentare interna, non potrebbe, in un Paese normale, non essere tenuto fortemente in considerazione, soprattutto se relazionato alla creazione, de facto, di una nuova compagine governativa.