Stazione Milano: palpeggia turista 14enne, fermato turco

Condividi

Milano, turista di 14 anni molestata in Centrale: 30enne fermato per violenza sessuale. Molesta una turista americana di 14 anni in Stazione Centrale a Milano, le palpeggia le parti intime, cerca di scappare ma viene bloccato dalla polizia ferroviaria. Protagonista, un uomo turco di 30 anni: fermato, identificato e denunciato. Stando a quanto appreso da MilanoToday, succede tutto attorno alle 7.30 di lunedì, nella Galleria dei Mosaici.

Violenza sessuale contro una ragazzina in Centrale – – In pochi minuti si concretizza il momento più terribile per la povera famiglia statunitense in vacanza a Milano. Il 30enne, un senza fissa dimora, approfitta della ragazzina sfruttando l’unico attimo in cui la minore resta da sola insieme alla madre, perché il padre si allontana per andare alla toilette.