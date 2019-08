Omicidio barista a Reggio Emilia, ricercato Boukssid Hicham

A Reggio Emilia e in tutti territori limitrofi è ancora caccia all’uomo dopo il brutale omicidio avvenuto intorno alle 18 di ieri in un bar della prima periferia. Al momento, stando alle ricostruzioni, le ricerche si starebbero concentrando su un trentenne di origini magrebine, Boukssid Hicham, irregolare in Italia, già cliente del bar in passato. L’uomo era già stato due volte oggetto di provvedimenti di espulsione, evidentemente non rispettati.