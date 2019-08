Grillo contro le urne, ipotesi di allenza con il Pd

L’intervento a sorpresa di Beppe Grillo fa discutere dentro e fuori il Movimento e preoccupa Matteo Salvini, allarmato per l’ipotesi della costituzione di una eventuale maggioranza alternativa in Parlamento.In un post sul suo blog, il fondatore del M5s invita a fare dei “cambiamenti” senza confondere “coerenza con rigidità”. “Facciamoli subito, altro che elezioni, salviamo il paese dal restyling in grigioverde dell’establishment, che lo sta avvolgendo!”, il suo ragionamento, piuttosto chiaro.