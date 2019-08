Speranza (Leu): “Una nuova resistenza contro Salvini”

Una “Nuova Resistenza” che “è doveroso organizzare” contro Matteo Salvini per impedirgli di “ diventare definitivamente il dominus della politica italiana “. È quanto chiede l’ex Pd (oggi deputato Leu) Roberto Speranza in una lettera aperta pubblicata sull’Huffington Post.

Speranza, coordinatore di Mdp ed ex candidato alle primarie dem, rivolge pubblicamente un appello ai segretari dei partiti di centro-sinistra in vista delle nuove elezioni che probabilmente si svolgeranno ad ottobre e in cui il favorito numero uno è Salvini. Ed è proprio il segretario leghista il principale bersaglio della lettera di Speranza, da lui accusato di avere fatto passare come ministro dell’Interno del governo Conte “ provvedimenti abnormi che hanno calpestato la Costituzione, che hanno violato le principali convenzioni internazionali e che hanno fatto fare clamorosi passi indietro all’Italia sul piano della civiltà dei diritti “.