Decreto Sicurezza, Mattarella: ‘Resta obbligo di salvare i naufraghi’

Condividi

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato il decreto sicurezza bis. Nella lettera inviata al premier e ai presidenti delle Camere ha rilevato due criticità.

Anche in presenza di questo decreto, l’obbligo dei naviganti di salvare i naufraghi rimane tutto. La prima osservazione si riferisce all’ ammenda amministrativa che arriva fino a 1 milione di euro. Al riguardo il Colle ricorda una recente sentenza della corte costituzionale che dice che una pena così alta- peraltro non prevista dal testo iniziale del Viminale ma aumentata per emendamenti parlamentari- è paragonabile (sempre per la recente sentenza della corte)a una sanzione penale. E’ uno dei due rilievi di Sergio Mattarella al dl sicurezza bis.