Lite con la fidanzata, peruviano si stende sui binari e blocca la metro

Condividi

Milano, non vuole fare quello che ha pianificato la sua ragazza: si stende sui binari della metro. Non voleva fare quello che aveva organizzato la sua ragazza e così una volta in metropolitana si è steso sui binari. È successo alla stazione di Turro (sulla M1) nel pomeriggio di venerdì 26 luglio. L’epilogo? Una denuncia per interruzione di pubblico servizio per un ragazzo di 28 anni di origini peruviane.

Tutto è accaduto intorno alle 14.10, come riferito dagli agenti della Questura di Milano. I dipendenti di Atm che sorvegliano la stazione si sono subito accorti della presenza dell’uomo e così hanno bloccato la circolazione dei treni e salvato l’uomo. Successivamente sono intervenuti gli agenti della Questura di Milano che lo hanno denunciato.

www.milanotoday.it