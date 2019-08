Giordano: ‘la sinistra sta sempre contro l’Italia’

“La sinistra sempre dall’altra parte”. In 2 minuti Mario Giordano sbugiarda i rappresentati della sinistra che non perdono occasione per schierarsi contro l’Italia. “il carabiniere non vedrà mai piu’ luce, lo s’indignano per una benda”