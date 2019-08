Renzi e Zingaretti alla frutta: raccolta firme contro Salvini

Il Pd le prova tutte. L’ultima trovata di Nicola Zingaretti è quella di inaugurare una raccolta firme per chiedere le dimissioni di Matteo Salvini. “Parte la raccolta di firme che andrà avanti fino al 12 settembre in tutta Italia sulla petizione Troppe ombre. Pochi fatti. Salvini dimettiti. A tutte le federazioni e ai circoli del Pd sono stati inviati i moduli per la raccolta di firme per sostenere la mozione di sfiducia che il Partito Democratico ha presentato in Parlamento nei confronti di Matteo Salvini”, ha scritto il segretario di partito.

A prendere parte all’iniziativa anche Matteo Renzi: