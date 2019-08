Perseguita una donna: senegalese arrestato e scarcerato. Torna a perseguitarla

Neppure il tempo di lasciare il carcere che è tornato a perseguitare la sua vittima, ossia una dipendente del bar “Central Station” di Cagliari. Protagonista in negativo della vicenda il 28enne senegalese Ndao Hamady, finito in manette lo scorso 6 luglio proprio per essersi reso autore di veri e propri atti persecutori nei confronti della donna. Appena scarcerato, il soggetto, un pregiudicato risultato anche essere clandestino, ha fatto immediatamente ritorno al bar di via Roma, per riprendere a minacciare ed a perseguitare la sua vittima.

A nulla è servito il divieto di avvicinamento al sopra citato locale. Adducendo la scusa di avere dimenticato il telefono cellulare all’interno del bar, nella serata di ieri il senegalese vi si è ripresentato per continuare ad importunare pesantemente la donna. È stata proprio la vittima, dopo essersi barricata all’interno del bagno in preda al terrore, a contattare le forze dell’ordine locali.