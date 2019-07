Piu’ Europa contro il figlio di Salvini: più imbarazzante del ‘trota’

+Europa: “Figlio di Salvini su moto più imbarazzante del ‘trota’” – “Matteo Salvini dovrebbe ormai dimettersi per Moscopoli e per la sua inadeguatezza come ministro dell’Interno, evidenziata persino nella tragica vicenda della morte del carabiniere Rega Cerciello. Ma tra i tanti danni finora compiuti, c’è la beffa della moto d’acqua della Polizia usata per divertimento dal figlio di Salvini in vacanza a Milano Marittima.

Dopo il “trota”, continua la saga dei figli dei segretari della Lega che imbarazzano l’Italia”. Lo ha affermato il vicesegretario di +Europa, Piercamillo Falasca. “Non c’è molto da aggiungere alle immagini che stanno circolando sul web, se non che a Milano Marittima si è appena consumato un atto di vilipendio alla Repubblica italiana peggiore di quando la Lega invitava i suoi oppositori a gettare la bandiera italiana nel gabinetto.