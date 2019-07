Fico non ostacoli la legge Meloni contro la mafia nigeriana

Dai e dai, forse ci si riesce a mettere finalmente Castel Volturno sotto i riflettori. La forza della legalità contro la mafia nigeriana. Le istituzioni contro l’abbandono. Torna lo Stato. Due notizie: anche se in pochi sembrano essersene accorti, a Ferragosto si terrà in paese il comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto da Salvini. E poi, l’impegno mantenuto da Fratelli d’Italia che, dopo il sì alla mozione parlamentare sull’invio dell’esercito nel territorio, ha presentato una proposta di legge ad hoc.

Sono fatti importanti, che rappresentano una speranza per chi non vuole cedere alla rassegnazione. Il ministro dell’Interno in quel comune riafferma la forza dei simboli, aldilà delle decisioni che saranno annunciate. Come lo scorso Ferragosto a Locri: dopo mesi, il comune calabrese è tornato al voto. Erano anni che le urne restavano deserte.

Certo, non basta una presenza, sia pure importante, come quella del capo del Viminale. Occorrono anche atti legislativi. E sarebbe ora che il presidente della Camera, sempre lui, sempre Fico, si decidesse ad assegnare alla commissione competente per una rapida approvazione la legge Meloni proprio su Castel Volturno. Giorgia Meloni, assieme al capogruppo Francesco Lollobrigida e ai deputati Edmondo Cirielli, Wanda Ferro e Salvatore Deidda, ha messo nero su bianco l’idea di una legge speciale per quel territorio.