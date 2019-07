Cerciello Rega non si è difeso, era senza pistola

Mario Cerciello Rega non si è difeso. Non ha fatto in tempo, per l’aggressione fulminea e non aveva con sé la pistola d’ordinanza che aveva invece il collega Andrea Varriale, impegnato in una colluttazione distante da lui con Natale Hjorth e impossibilitato a correre in aiuto del vicebrigadiere fin quando i due non si sono dati alla fuga.

“Aveva solo le manette. Se anche avesse avuto la pistola non avrebbe avuto la possibilità di reagire”, ha detto il colonnello Francesco Gargaro nel corso di una conferenza stampa nella sede del Comando Provinciale Carabinieri di Roma, in piazza San Lorenzo in Lucina. Che la vittima fosse disarmata si legge anche nell’ordinanza di convalida del fermo dei due americani, a demolire la legittima difesa putativa ipotizzata dalla difesa di Elder Finnegan Lee.