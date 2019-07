Roma: droga sui banchetti del mercato di Porta Portese

Domenica mattina, durante i consueti controlli al mercato di Porta Portese, una pattuglia del XII Gruppo Monteverde della Polizia Locale di Roma Capitale ha fermato L.M., di 57 anni, sorpreso a vendere marijuana.

L’uomo aveva esposto alcune dosi, avvolte in bustine di cellophane, su un banchetto improvvisato ed aveva con sé uno zaino, nel quale gli agenti hanno trovato un chilogrammo della stessa sostanza. Accompagnato presso il Comando di zona per le procedure di identificazione, al termine delle analisi chimiche sulla merce sequestrata il cinquantasettenne è stato denunciato per possesso e vendita illegale di stupefacenti. affaritaliani.it