Carabiniere ucciso a Roma, autopsia: raggiunto da 11 coltellate

Sergio Brugiatelli è l’uomo sulla bici

Sono state undici in totale le coltellate inferte da Elder Finnegan Lee al vice brigadiere Mario Cerciello Rega causandogli la morte. E’ quanto rivela l’autopsia svolta sabato all’istituto di medicina legale della Sapienza. In un primo momento i colpi che hanno raggiunto il carabiniere sembravano otto, ma l’esame autoptico ha individuato altri tre fendenti. Cerciello Rega è deceduto a causa della forte emorragia.

Trovato pusher, indagato per droga assieme all’intermediario – Proseguono intanto le indagini dell’Arma. Individuato il pusher che ha venduto aspirina al posto della droga ai due californiani arrestati per l’omicidio dei vice brigadiere. Proprio per “rifarsi” della truffa subita, i due statunitensi avrebbero derubato l’uomo che gli aveva indicato dove trovare la droga, per poi chiedergli 100 euro e un grammo di cocaina per la riconsegna dello zaino.