Scandalo Val d’Enza, ultimo giallo: spuntano pure gli affidi ‘fantasma’

Bibbiano (Reggio Emilia) – Era stata nominata affidataria di due bambini: nel 2017 di una femmina, l’anno dopo di un maschietto. Ma quei piccoli la donna non li ha mai accolti nella sua casa. L’accoglienza rimase solo sulla carta: quella dei documenti che, secondo quanto finora ricostruito dall’inchiesta ‘Angeli e demoni’, la responsabile dei servizi sociali della Val d’Enza Federica Anghinolfi – agli arresti domiciliari per falso in atto pubblico, abuso d’ufficio, violenza privata e lesioni gravissime – le avrebbe fatto firmare. Una farsa, insomma. Come quella che una psicoterapeuta indagata avrebbe messo in scena verso lo stesso bambino: «Gli psicologi la chiamano elaborazione del lutto – raccontava in una intercettazione –. Dobbiamo vedere tuo padre nella realtà e sapere che quel papà non esiste più e non c’è più come papà. È come se dovessimo fare un funerale».

La vicenda è raccontata dal Resto del Carlino – Questa volta in difficoltà si trovava anche l’improvvisata affidataria, la cui situazione di debolezza sarebbe stata sfruttata dalla Anghinolfi per far transitare il denaro verso il centro ‘Hansel e Gretel’. In che modo, lo ha raccontato agli inquirenti la donna che nel 2016 «a seguito di problemi economici» si era rivolta ai servizi sociali della Val d’Enza «a cui mi indirizzò il centro per l’impiego. Feci un tirocinio di segreteria, percependo 550 euro mensili per i primi sette mesi».