Emilia Romagna, Pd e M5s approvano legge “contro l’omofobia”

BOLOGNA, 27 LUG – Dopo quasi 40 ore ininterrotte di votazioni, il consiglio regionale dell’Emilia-Romagna ha approvato, nella notte, la legge di contrasto alle discriminazioni omofobe.

L’iter di approvazione è stato piuttosto laborioso perché il centrodestra (in particolare Fratelli d’Italia) ha presentato 1.787 emendamenti che sono stati discussi e votati uno per uno, richiedendo due giorni e due notti di seduta. Il via libera definitivo è arrivato alle tre e mezza, col voto favorevole del centrosinistra e del M5s e quello contrario del centrodestra.

“La dignità delle persone – ha detto il presidente Stefano Bonaccini – non si ferma con l’ostruzionismo. L’Emilia-Romagna fa un passo avanti importante, affermando il diritto alla piena autodeterminazione di ogni persona in ordine al proprio orientamento sessuale e alla propria identità di genere.

Fissiamo un principio che mai deve essere messo in discussione, e cioè che ogni persona vale in quanto tale, per ciò che è”. ansa