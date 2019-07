Carabiniere ucciso, Trenta: ”tolleranza zero”

Condividi

“Carabiniere accoltellato a morte a Roma durante lo svolgimento del servizio. Mi stringo in un forte abbraccio alla moglie e alla mamma del V. Brig. Mario Cerciello Rega e all’Arma dei Carabinieri e chiedo tolleranza zero per i delinquenti autori del vile atto”. Lo scrive il ministro della Difesa Elisabetta Trenta sul profilo Twitter del ministero.

Nel frattempo, la guardia costiera preleva altri 141 clandestini