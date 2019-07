Brexit, UE: politica di Boris Johnson “inaccettabile”

Nel suo primo intervento da premier alla Camera dei Comuni, Boris Johnson ha lanciato un ultimatum all’Unione europea, chiedendo di rinegoziare l’accordo sulla Brexit, oppure affrontare la prospettiva di un divorzio senza accordo tra Londra e Bruxelles. “Siamo pronti a negoziare, in buona fede”, un accordo “alternativo”, ha detto Johnson, assicurando che il suo governo si “lancerà in questi negoziati con la massima energia e determinazione”. (adnkronos)

I principali esponenti europei hanno respinto la politica sulla Brexit di Boris Johnson dopo il suo primo discorso ai parlamentari britannici, tenuto ieri. Il nuovo primo ministro ha parlato in termini negativi delle garanzie per il confine irlandese e in generale del backstop, che è stato a lungo un argomento di contesa nei negoziati.