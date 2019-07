Presunti fondi russi, Carlo Nordio: “Nelle intercettazioni nulla contro Salvini e la Lega”

Condividi

Chi se la prende con «i magistrati» in generale, prima di aprire bocca dovrebbe ricordare che tra loro ci sono personaggi come Carlo Nordio. Classe 1947, una vita passata in toga, come procuratore aggiunto a Venezia si è occupato di Brigate rosse, sequestri, tangenti ai partiti. È in pensione da due anni e ha da poco dato alle stampe il suo libro migliore, “La stagione dell’ indulgenza e i suoi frutti avvelenati”. Vi scrive cose crudelmente vere, ad esempio che «ormai la Chiesa è più una organizzazione equa e solidale che una dispensatrice di speranze escatologiche», oppure che «tanto è facile entrare in prigione durante le indagini, da presunti innocenti, quanto è difficile restarci dopo la condanna, da colpevoli conclamati». Dotato di una cultura anglosassone e liberale, non ha problemi ad andare controcorrente rispetto ai tanti (suoi ex colleghi inclusi) che oggi individuano in Matteo Salvini il nemico della democrazia da abbattere a colpi di machete giudiziario.

Subito dopo la vicenda di Carola Rackete, lei ha scritto che «la concentrazione di imbarcazioni ong diretta alle nostre coste è troppo massiccia per essere casuale, ed anche senza evocar complotti è ragionevole pensare che la strategia per mettere in difficoltà il nostro Paese sia ben più raffinata di quella rappresentata dalla singola capitana».