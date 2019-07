Scandalo affidi, Bonaccini: commissione regionale d’inchiesta

Condividi

BOLOGNA, 22 LUG – “In Assemblea legislativa le forze politiche, tutte, trovino le condizioni per l’istituzione di una Commissione regionale d’inchiesta che in maniera concreta e in tempi certi possa dare un contributo di ulteriore chiarezza rispetto ai fatti e a quanto sarà necessario porre in essere per rafforzare le garanzie a tutela dei bambini e delle famiglie”.

Lo chiede il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, dopo le polemiche che stanno accompagnando l’inchiesta sugli affidi nel Reggiano.