Torna a casa bimbo tolto alla mamma e portato in casa famiglia senza motivo

ROMA – “Angelo sta tornando a casa con la mamma”. A darne notizia la presidente della Maison Antigone, l’avvocato Michela Nacca, che annuncia in un post su facebook la revoca da parte del tribunale dei Minori di Roma, del provvedimento di allontanamento adottato (ex art. 403 c.c).

‘Angelo’, bambino di soli 3 anni, di un comune del Lazio era stato sottratto alla madre per volontà dei servizi sociali e portato in una casa famiglia più di un mese fa. L’articolo 403 che motivava il provvedimento è quello che viene adottato ‘quando il minore si trova in una condizione di grave pericolo per la propria integrità fisica e psichica e la pubblica autorità interviene a tutelarlo, ovvero abuso fisico o sessuale, di droga, di stato di degrado, di incuria, quando i genitori sono pericolosi per i propri figli. In base all’intervista rilasciata lo scorso 28 giugno all’Agenzia Dire, ‘Angelo’ senza alcun motivo valido, ossia senza motivi gravi e proporzionati al provvedimento in sé, si è purtroppo trovato improvvisamente deprivato di ogni riferimento affettivo e abitativo, della sua liberta’ di vivere con la madre. Una storia che però ha un lieto fine difatti è di questa mattina la notizia della revoca del provvedimento.