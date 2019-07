Morte Borrelli, Mattarella: “magistrato di altissimo valore che ha servito con fedeltà la Repubblica”

Per spiegare le parole sul colpo di Stato, Craxi ha aggiunto che i magistrati di Mani Pulite svolsero un’azione politica che loro stessi consideravano rivoluzionaria

Mani Pulite fu un colpo di Stato giudiziario ed extraparlamentare per distruggere i diritti sociali e una politica non ancora subordinata integralmente all’economia

di Gianni Petrosillo E’ dagli anni novanta che l’Italia scivola verso una miserabile decadenza. Dopo Mani Pulite ed il repulisti della vecchia classe dirigente il Belpaese ha preso una china sconsolante in tutti i settori, economici, politici e cultrali. Qualcuno, dall’esterno, ha fatto in modo che l’Italia sfiorisse all’imbocco della nuova era per i […]