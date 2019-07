Rackete e Salvini? Trenta: “ci sono capitani veri e quelli un po’ così”

Elisabetta Trenta, ministro della Difesa, ironizza a In Onda su La7 sul suo grado di capitano: “Carola Rackete e Matteo Salvini… ci sono capitani veri e quelli un po’ così” risponde ai conduttori Luca Telese e David Parenzo. D’altronde non è una novità che la ministra inveisca contro il leader della Lega.

I due si erano già scontrati sulla questione dei porti chiusi, sul decreto Sicurezza bis e sulla scarcerazione della capitana della Sea Watch 3. Poi, in trasmissione, tra le risate la Trenta mette le mani avanti e afferma: “Non mi vorrete far litigare ancora con Salvini?“. Sembra quasi un dietrofront obbligato per non mettere il dito nella piaga di un governo agli sgoccioli. Ora più che mai. liberoquotidiano.it