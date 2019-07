Romano (Pd) alla Bucinarolo: “Sei incinta, non puoi presidiere la commissione”

Condividi

Caos durante i lavori sul dl sicurezza bis in commissione congiunta, Affari Costituzionali e Giustizia alla Camera. A quanto viene riferito all’Adnkronos da fonti parlamentari, Andrea Romano del Pd avrebbe apostrofato la presidente della commissione Giustizia, Francesca Businarolo, dicendole che non sarebbe in grado di presiedere perché incinta.

Parola che hanno scatenato la reazione dei deputati e anche del presidente della Affari Costituzionali, Giuseppe Brescia, che ha definito “riprovevole” quanto accaduto e ha invitato tutti i gruppi a stigmatizzare. adnkronos