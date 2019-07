Immigrazione clandestina, Trenta: “Il blocco navale non si può fare”

“Sophia va un po’ cambiata, bisogna cambiare le regole di sbarco con una condivisione europea più ampia, va ampliato il mandato per coprire il traffico del petrolio – ha aggiunto la ministra della Difesa -. Io sono per un potenziamento di Sophia”.

Migranti, Trenta: “una nave della Marina a difesa dei porti creerebbe problemi”

E’ durato poco meno di un’ora il vertice sui migranti a Palazzo Chigi voluto il 10 luglio dal premier Giuseppe Conte. La riunione è stata definita “collaborativa e molto interessante” anche dalla ministra Trenta, che sul blocco dei porti da parte delle navi della Marina per frenare l’immigrazione, ha spiegato di averla “letta dai giornali […]

FdI: Trenta sa che la missione UE Sophia trasportava clandestini in Italia?

Sulla missione militare Sophia, il Ministro della Difesa Trenta ha le idee molto confuse, o finge di averle. Vale la pena allora ricordare come sono andate le cose. Con la missione Sophia, per volontà dei Governi PD, le navi militari di tutta Europa non contrastavano l’immigrazione illegale o le attività delle ONG, ma trasportavano direttamente […]

Missione Sophia, Germania: la Marina tedesca ha salvato 22mila migranti

La Germania resta nella missione europea Sophia ma finché non ci sarà un “chiarimento politico” sull’operazione navale non ci saranno navi tedesche nel Mediterraneo. Lo ha confermato il ministro della Difesa di Berlino, Ursula von der Leyen, in un’intervista a Repubblica.”Noi rimaniamo nella missione, esattamente come altri Paesi. E vorrei ricordare che siamo l’unico Paese […]