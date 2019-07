Sequestrato arsenale di armi, anche missile di fabbricazione francese

Condividi

Il missile aria-aria, disarmato ma perfettamente funzionante, di tipo “Matra”, di fabbricazione francese del peso di 800 chili, in uso alle forze armate del Qatar, era nascosto in un hangar anonimo di Rivanazzano Terme, in provincia di Pavia, ed era nella disponibilità di uno svizzero di 42 anni, Alessandro Michele Monti, proprietario dell’hangar e con una casa (perquisita) a Sesto Calende (Varese), e di un italiano di 51 anni, Fabio Bernardi, suo socio. Entrambi sono stati fermati nei pressi dell’aeroporto di Forlì dopo la perquisizione ordinata dalla Digos di Torino.

Il terzo uomo, Fabio Del Bergiolo, 60 anni di Gallarate, sarebbe la “mente” del trio. Già candidato al Senato per Forza Nuova, in passato aveva avuto guai perché, da ispettore delle dogane di Malpensa, era stato “pizzicato” a trattenere parte dell’Iva di cui i turisti extracomunitari, in partenza per i loro Paesi, chiedevano il rimborso.