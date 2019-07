Paesi Bassi: leader della comunità ebraica torturato e rapinato

Condividi

Un leader della comunità ebraica, uomo d’affari milionario, è stato torturato da quattro banditi che lo hanno aggredito nella sua casa di Maastricht, nei Paesi Bassi. La polizia non ha escluso che ci sia anche un movente antisemita dietro la brutale rapina.

Benoit Wesly, 73 anni, ha avuto un’esperienza da incubo lo scorso fine settimana quando improvvisamente si è svegliato con quattro uomini mascherati in piedi sul suo letto. Qualche secondo dopo, è stato preso a pugni e calci in testa mentre gli assalitori continuavano a chiedere la combinazione alla sua cassaforte. Infine l’anziano è stato anche accoltellato e spinto giù per le scale, legato a una sedia.