Migranti, Eurostat: in Italia pochi rimpatri, gli “espulsi” restano

Rendere “più incisiva l’iniziativa in materia di rimpatri”. E’ la “mission” del governo Conte sul versante migranti, che vede impegnato l’intero esecutivo, anche se con scarsi risultati. Secondo i dati Eurostat infatti sono stati 5.615 i rimpatri di migranti irregolari che l’Italia ha effettuato nel 2018, di cui appena 435 volontari. Un numero che ci colloca anche dietro la piccola Grecia, Paese come il nostro molto impegnato in tal senso.

Secondo l’ufficio statistico comunitario, lo scorso anno nella Ue ci sono stati 113.630 rimpatri, di cui più della metà volontari (57.545). Gli Stati che ne hanno effettuato il maggior numero sono la Spagna (11.730), la Francia (10.820) e la Grecia (7.760). I singoli dati per Germania, Cipro, Lituania, Olanda, Finlandia e Regno Unito non sono disponibili.