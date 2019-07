Firenze: pugni in faccia per violentarla, arrestato bengalese

Firenze, 13 luglio 2019 – L’ha aggredita cercando di strapparle i vestiti di dosso, l’ha presa a pugni cercando di stordirla per potere avere la meglio su di lei. E’ accaduto tutto all’improvviso, la notte scorsa, intorno alla mezzanotte, in Piazzale Montelungo, sul retro della struttura muraria della Fortezza da Basso. Protagonista, un cittadino del Bangladesh che prima ha avvicinato con un pretesto la ventiduenne fiorentina che stava passeggiando con un’amica e poi le si è gettato improvvisamente addosso tentando di abusare di lei.

Come scrive La Nazione, provvidenziale l’arrivo di un passante che, vista la scena da lontano, è corso verso la donna in difficoltà bloccando l’aggressore e facendo allontanare la vittima. Il tempo di avvisare la polizia, che è arrivata sul posto con il personale del 113 ed ha subito arrestato il bengalese che al momento sui trova in carcere in attesa dell’udienza di convalida.