UE, cordone sanitario contro Lega e Le Pen! Uno scandalo per la democrazia!

“Ancora cordone sanitario contro la Lega di Salvini e la Le Pen! Uno scandalo per la democrazia! Cosa pensa Ursula Von Der Leyen di queste azioni anti democratiche?” “Il vergognoso e antidemocratico cordone sanitario contro la Lega di Matteo Salvini e il nostro gruppo sovranista ‘Identità e Democrazia’ colpisce ancora. Non soltanto ci hanno negato la Vice Presidenza del Parlamento UE, ma oggi hanno anche stoppato le 2 presidenze e le 9 vicepresidenze delle Commissioni che, numeri alla mano e come da prassi, spettavano al nostro gruppo. Da Popolari, Socialisti, Verdi, Liberali e Comunisti vari è arrivato l’ennesimo schiaffo contro la democrazia, contro 9 milioni di italiani che hanno votato Lega e contro 20 milioni di europei che hanno votato per le forze del nostro gruppo”.

Lo dichiara l’europarlamentare della Lega Mara Bizzotto.