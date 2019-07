Terrorista rosso condannato per omicidio minaccia Salvini

“Terrorista rosso, condannato per omicidio, oggi mi insulta e minaccia. Strano Paese l’Italia”. Lo scrive su Twitter il vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, postando quanto afferma sui social network il terrorista Enrico Galmozzi, tra i fondatori di Prima Linea, che scrive: “‘I proiettili in busta non mi fermeranno'”, aggiungendo dopo una serie di insulti, “una volta invece di spedirli li consegnavamo di persona…”.