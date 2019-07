Security National contro l’immigrazione clandestina

Condividi

Riceviamo e pubblichiamo

LA SECURITY NATIONAL PRONTA PER LA PRIMA MISSIONE UMANITARIA DELLE GUARDIE PRIVATE ARMATE “LIBIA1”.

Gli italiani sono stanchi di sentirsi chiamare razzisti, di vedere i propri quartieri invasi da spacciatori e bande criminali. Abbiamo deciso di smascherare una volta per tutte, politici, giornalisti e Tg, che hanno fatto dell’immigrazione clandestina un business, un tema per screditare il proprio avversario politico, eletto e riconfermato, dagli italiani, con il doppio dei voti il 26 maggio c.a.

La Security National, con fondi privati, farà del tutto per combattere l’immigrazione clandestina, mettendo a disposizione “1000” uomini pronti a partire per le coste Libiche in missione umanitaria, il nostro ruolo sarà quello di portare assistenza a tutti quei disperati che quotidianamente vengono derubati dei loro averi, fatti imbarcare su barconi pericolanti e abbandonati al loro destino. Il nostro ruolo sarà determinante per sconfiggere questa piaga che le sinistre ed i centri sociali hanno trasformato in un business.

dichiaro inoltre che è nostra intenzione denunciare alla Procura della Repubblica ed alla Corte di Strasburgo, tutti quei politici, giornalisti, Tg e trasmissioni televisive che quotidianamente fanno passare il messaggio che l’immigrazione clandestina è una risorsa per gli italiani, lasciando però questi disperati bivaccare e spacciare nelle stazioni nei nostri quartieri ormai diventati invivibili.

La querela sarà per induzione all’accattonaggio, allo spaccio ed allo sfruttamento della prostituzione.

letto sottoscritto

Comandante Cacciotti