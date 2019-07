Eurostat: Italia ultima in UE per tasso di natalità

Condividi

Eurostat: Italia ultima in Ue per tasso di natalità L’Italia, nel 2018, è stato il Paese Ue con il tasso di natalità più basso (il 7,3 per mille). E’ quanto evidenzia Eurostat commentando i dati sulla popolazione nei 28 Stati membri dove complessivamente lo scorso anno, per la seconda volta consecutiva, il numero dei morti ha superato quello delle nascite (5,3 milioni contro 5 milioni).

tgcom24.mediaset.it

La situazione demografica è peggiorata rispetto al 2017