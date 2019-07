Trenta: stiamo pianificando misure contro i trafficanti

Condividi

La Trenta ammette che voleva usare la Marina per traghettare i clandestini, senza rendersi conto della gravità delle sue parole. “Quanto che sta accadendo in questi giorni si sarebbe potuto evitare. Lo avevo detto a Matteo Salvini: senza la missione Sophia torneranno le ong. Non ha voluto ascoltare e adesso si lamenta”.

In un colloquio col Corriere della Sera, la ministra della Difesa Elisabetta Trenta è rammaricata. “È sorprendente che ora torni ad attaccare i militari dopo che siamo stati noi a chiedere al Viminale se volevano supporto per il trasbordo dei migranti a Malta, visto che nessuno veniva a prenderseli“. Da almeno una settimana alla Difesa si stanno pianificando “misure di sorveglianza speciale contro i trafficanti nei pressi delle coste italiane“, l’ ultima riunione c’ è stata sabato sera.