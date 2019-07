Scandalo affidi, Bignami: le responsabilità politiche hanno già un nome, Pd

Condividi

Le responsabilità penali per i reati ai bambini in Val d’Enza le verificherà la giustizia. Quelle politiche hanno già un none e cognome: Partito Democratico. E si arrabbiano se glielo dici pic.twitter.com/oEngmbu5iC

— Galeazzo Bignami (@galeazzobignami) July 6, 2019