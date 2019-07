Marocchino accoltella la compagna italiana e la figlia di lei

Condividi

Villanovetta di Verzuolo. – Si presenta ubriaco a casa della ex compagna e al culmine di una lite, accoltella la donna e la figlia di lei (20 anni) intervenuta per difendere la madre e che per fuggire, si lancia dal balcone. È accaduto ieri sera (sabato 6 luglio), alle 20,30, in un appartamento al secondo piano delle case popolari di via Alle Cascine a Villanovetta di Verzuolo.

Come scrive La Stampa, l’uomo, un 35enne di origine marocchina, non accettava la fine della relazione con l’ex convivente, italiana, cinquantenne. Si è presentato nell’alloggio per un chiarimento, ma in condizioni psico-fisiche alterate dal consumo di alcol. La discussione è poi degenerata in un violento litigio. Il trentacinquenne ha estratto un coltello a serramanico e ha colpito l’ex compagna al petto. La figlia è subito intervenuta per soccorrere la madre e dividerla dall’uomo, ma ha rimediato una coltellata alla schiena, poi si è calata dal balcone verso il primo piano sottostante dove abitano i vicini, riportando altri traumi. Le urla sono state subito avvertite da altri condomini (il palazzo dell’Atc ospita 45 famiglie) che hanno dato l’allarme.