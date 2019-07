Salvate il compagno Faraone dalla tragedia chiamata Twitter

Condividi

C’è un senatore del Pd che teme di perdere il posto. E si agita. E fa la vittima. Si chiama Davide Faraone. Si ammalerà di social.

Costui pensa di poter prendere tutti di petto, lui è il cantore della moralità, l’apostolo della buona politica. Nulla di tutto questo: è solo un disperato a tante migliaia di euro al mese a cui non intende rinunciare. E così, se riceve privatamente una bordata di insulti – capita a tutti, anche a noi – la tira fuori e la pubblica. Anche se è sgrammaticata, lui gli fa pubblicità. Perché non gli sembra vero di fare la parte del minacciato.

Minacce di cartone – – Ieri ha informato il mondo via Twitter. “Continuiamo a rendere pubblici ciò che i codardi scrivono in messaggi privati utilizzando profili fake”. E che diceva il tapino che ha scritto a cotanto senatore? “Figlio di puttana di merda del PD buonista del cazzo che preferite i negri agli italiani devi morire tu e la tua famiglia in mare dovete ritrovarvi su un barcone e morire bastardi di merda se di vedo ti buco gli occhi figlio di puttana”. Firmato Milan Skriniar, che probabilmente non esiste. Minacce di cartone.