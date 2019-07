Allarme Aifa: mancano migliaia di farmaci nella UE

“Il problema della carenza di farmaci è emergenziale e riguarda centinaia, se non migliaia di prodotti, in tantissimi paesi dell’Unione Europea” ma “le cause ancora non sono chiare”. Così il direttore generale dell’Agenzia Italiana del farmaco (Aifa) Luca Li Bassi, intervenendo durante la tavola rotonda dell’Assemblea Pubblica di Farmindustria.

Il problema delle carenze, ha spiegato Li Bassi, è stato riaffrontato anche dal cda di dell’Agenzia Europea del Farmaco (Ema). “E’ una situazione che non si è mai verificata a livello europeo” e “tantissimi Paesi riportano questo problema, da nord a sud da est a ovest. Non solo l’Italia, ma anche Spagna, Portogallo, Francia, Olanda, Norvegia, Austria, Slovenia”. “Tutti riconoscono che sta aumentando in modo esponenziale e in tutti i paesi e non abbiamo la percezione giusta delle ragioni che portano a questa dinamica”.