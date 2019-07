Venditori di cannabis denunciano Salvini “ci rovina gli affari”

Una denuncia di diffamazione contro il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, per le dichiarazioni rese contro i negozi che vendono cannabis light. Tre gestori di canapa shop a Benevento si sono recati presso il comando provinciale dei carabinieri per ufficializzare la protesta contro il vicepremier.

“Sono un lavoratore e sono onesto – ha spiegato all’Adnkronos Pierluigi Di Mauro, proprietario di un franchising in città – Ho fatto un investimento e sto cercando di portare avanti il mio lavoro. Ho voluto aderire a una manifestazione che si sta svolgendo a livello nazionale: è un modo per protestare contro il ministro Salvini tramite una denuncia/querela per diffamazione per le dichiarazioni che ha reso contro i negozi che vendono cannabis light. Ora attendiamo la sua risposta. Purtroppo questa pubblicità negativa ci sta comportando dei disagi perché le vendite sono calate”