Parlamento Ue, Sassoli (Pd) al posto di Tajani

Con 345 voti favorevoli, David Maria Sassoli sarà il presidente del Parlamento Europeo per i prossimi due anni e mezzo almeno.

Nato a Firenze il 30 maggio del 1956, dopo aver lavorato in piccole redazioni e al Giorno, comincia una carriera da giornalista televisivo nel 1992, come inviato di cronaca del Tg3. Successivamente ha lavorato ad altri programmi di informazione su Rai Uno e Rai Due, per poi entrare, nel 1999, nella redazione del TG1, come inviato speciale e divenirne vicedirettore dal 2006 al 2009, prima di essere eletto parlamentare europeo per il Partito Democratico nella legislatura 2009-2014.