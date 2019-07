Dove ottenere tutte le informazioni professionali aggiornate sul PCB Design

Il Blog PCB design offre la possibilità all’utente di consultare un blog di alto livello e ricco di informazioni.

In questo blog l’utente potrà trovare qualsiasi tipo di informazione da articoli, video, notizie e contenuti di alta qualità. Questo blog consente all’utente di risolvere qualsiasi dubbio in breve tempo e di essere sempre aggiornato attraverso le migliori fonti bibliografiche.

Cosa offre il Blog PCB Design?

In questo Blog ci sono tutte le migliori risorse e i migliori contenuti in questo ambito. Nel momento in cui vorrai approfondire argomenti riguardanti circuiti, schede, MCAD e simili, questo è il blog che fa per te.

Il Blog PCB Design è completamente gratuito. Il blog contiene molte informazioni ed è user-friendly, questo consente all’utente di sfruttare senza sforzo tutte le potenzialità del blog.

Se hai dei dubbi nell’utilizzo di qualche funzione di Altium o se vuoi essere continuamente aggiornato, il blog può essere uno strumento molto utile per te. Potrai infatti consultare recensioni di esperti del settore che danno con continuità aggiornamenti molto utili.

Come navigare in Blog PCB Design

La navigazione in questo blog è resa semplice ed intuitiva grazie anche al suo ampio menu. Come in tutti i blog sarà possibile trovare tutte le informazioni sull’azienda e sui prodotti offerti ma anche e soprattutto articoli tecnici che danno ottimi suggerimenti.

Blog PCB Design come utilizzarlo:

Leggi questi piccoli suggerimenti che ti spiegheranno come utilizzare al meglio il blog:

Home

Il pulsante “Home” è forse il più famoso, infatti lo si può trovare in qualsiasi blog. Cliccando sul pulsante Home la pagina verrà aggiornata. In alto nella pagina ci sono le pubblicazioni più recenti mentre scendendo verso il basso sarà possibile trovare gli articoli più datati. Si possono trovare tantissimi articoli interessanti per la comunità.

Cerca per argomento

La modalità di ricerca più veloce avviene sicuramente cliccando su “Cerca per argomento” nel Blog PCB Design, questa funzione la troviamo accanto al pulsante “Home”. Scorrendo il mouse su cerca per argomento si aprirà un menù a tendina in cui sono indicate 16 categorie, l’utente quindi dovrà selezionare la sezione che più si avvicina ai suoi bisogni. Cliccando sulla categoria gli articoli saranno disposti anche in questo caso in ordine cronologico, in alto ci saranno gli articoli più recenti e scorrendo verso il basso gli articoli sono più datati.

Naviga per tipo

In questo caso l’utente avrà la possibilità di apprendere informazioni attraverso corsi e video online. In questo modo l’utente potrà aggiornare continuamente la propria formazione e venire a conoscenza di nuove possibilità di utilizzo di Altium.

Blog

Il blog PCB Design racchiude una grande quantità di informazioni che sono fruibili per gli utenti in qualsiasi momento. In questo blog ci sono degli articoli che sono delle guide su come utilizzare al meglio Altium e anche consigli e piccoli suggerimenti.

Newsletter

Nella newsletter è possibile trovare articoli specifici di professionisti nel mondo dell’elettronica. La newsletter permette un aggiornamento continuo periodico per tutti gli utenti che vogliono una formazione continua.

Cambia da

Questa funzione da indicazioni a tutti quegli utenti che utilizzano un programma come Autodesk, OrCAD o Allegro e vogliono migrare verso Altium. Queste sono delle guide fondamentali che permettono l’ottimizzazione della migrazione da un programma all’altro senza incorrere in alcun errore.

Recensioni dei clienti

Se ancora sei indeciso se utilizzare o meno Altium, in questa sezione potrai trovare tutte le recensioni dei clienti. I clienti raccontano le loro storie anche attraverso video. Le recensioni sono anche di aziende che hanno deciso di utilizzare questo prodotto.

Una fonte di risorse di progetti PCB disponibile per tutti

Per tutta la comunità di ingegnere e progettisti di PCB questa è una fonte di risorse unica. Questo blog offre la possibilità di progettare con Altium e avere intanto informazioni su tutto quello che accade nel mondo.

E’ molto gratificante poter leggere gratuitamente articoli professionali e continuamente aggiornati.