Brescia: tenta di violentare due studentesse, arrestato senegalese

Tenta di violentare due studentesse bresciane, terrore in città. Un notta da incubo, e un ricordo che probabilmente farà fatica ad andarsene dalla loro testa. Due studentesse universitarie cittadine sono state raggiunge ed aggredite da un immigrato che ha tentato di abusare di loro: è accaduto nella notte, lo racconta Bresciatoday

I fatti. A causa di diversi ritardi, il treno sul quale le due studentesse stavano facendo ritorno in città, ed era partito da Milano nel tardo pomeriggio, è arrivato solo intorno a mezzanotte. Lasciata la stazione a bordo delle loro biciclette, si sono dirette a casa ma in via Zima, nei pressi della sede cittadina del Tribunale Amministrativo Regionale, sono state avvicinate da un immigrato clandestino di origine senegalese di 26 anni sul quale pendeva un decreto di espulsione. Andato a vuoto il tentativo delle ragazze di allontanarlo regalandogli un pacchetto di sigarette, l’immigrato ha cercato un approccio più ravvicinato: dopo aver palpeggiato una delle due giovani, l’uomo le ha strappato la maglietta mentre questa cercava di difendersi nella colluttazione. A quel punto l’amica ha chiamato il 112, e finalmente il senegalese ha deciso di desistere dai sui intenti, dandosi poi alla fuga.