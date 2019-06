Migranti: arrivati troppi giovani maschi, squilibrio di genere in Italia

di OcchioVigile TV

DRAMMA DEI GIOVANI MASCHI IN ITALIA A seguito di una massiccia immigrazione maschile, c’è uno squilibrio tra il numero di maschi e femmine in Italia. Troppi giovani maschi.

ROTTE DEI MIGRANTI E ROTTE DELLE DROGHE Le rotte dei migranti coincidono con le rotte delle droghe. C’è forse dietro l’accoglienza un traffico internazionale di droga?

ITALIANI CONTRO ITALIANI. Perché cosi tanti migranti sono antifascisti e perché proprio adesso? E perché tanta rabbia dei migranti (entrati clandestinamente) contro il governo che continuano ad accusare di fascismo? Non è che forse il timore di un ritorno del fascismo è solo un pretesto per distrarre gli italiani mettendo italiani contro italiani e far entrare clandestini e droga? Chissà!