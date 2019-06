Migranti, sciolto gruppo inter-forze che bloccava gli scafisti

Avevamo conosciuto Carlo Parini e la sua squadra che lotta contro l’immigrazione clandestina nel servizio di Cristiano Pasca. Oggi Carlo è stato messo a timbrare passaporti alla questura di Siracusa e il suo ufficio non c’è più. Motivazione ufficiale: “Non ci sono più sbarchi”

Era un gruppo inter-forze d’eccellenza, in grado di individuare al 99,9% gli scafisti a bordo delle navi di migranti arrivate in Italia. Il gruppo, di cui anche Le Iene vi avevano parlato con Cristiano Pasca nel servizio che potete rivedere sopra, è stato letteralmente smembrato. Parliamo del Gici” di Siracusa guidato da Carlo Parini, di cui anche il New York Times aveva parlato con toni entusiasti in un suo reportage. SERVIZIO di LE IENE