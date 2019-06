Corruzione, Como: arrestato ex direttore Agenzia delle Entrate

L’ex direttore provinciale dell’agenzia delle entrate di Como, che ora ricopre lo stesso ruolo a Varese, e un funzionario della stessa agenzia che attualmente e’ il capo area dell’agenzia delle entrate di Pavia sono stati arrestati e portati in carcere assieme a padre e figlio commercialisti a Como (studio Pennestri’), con l’accusa di corruzione e rivelazione di segreti di ufficio mentre il corruttore, azionista con il 33,3% di una Srl, la tintoria Butti, e’ ai domiciliari.

L’operazione e’ stata condotta ieri dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Como, in conclusione di un’indagine con pedinamenti e intercettazioni, come informa una nota della Gdf. Come hanno ricostruito i finanzieri, i commercialisti , considerati gli ideatori della corruzione, hanno offerto al funzionario dell’ufficio legale dell’Agenzia somme di almeno 2 mila euro perche’ favorisse l’accoglimento di un ricorso della Tintoria Butti in un’udienza della controversia che la opponeva all’erario. In precedenza. prima di essere trasferito a Varese, il direttore dell’Agenzia di Como si era impegnato, dietro compenso, a favorire la chiusura dell’accertamento, in termini favorevoli per la SRL, attraverso una transazione per 25.000 euro. Il suo successore a Como nel ruolo di direttore non aveva pero’ accettato tale transazione, nonostante le insistenze del capo team dell’ufficio legale.